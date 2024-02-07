Члены территориальных избиркомов участвуют в выездных встречах с жителями Подмосковья

Фото: телеграм-канал Мособлизбиркома
Члены подмосковных территориальных избирательных комиссий участвуют в выездных встречах с жителями региона. Об этом рассказали в пресс-службе Мособлизбиркома.
Сотрудники ТИКов рассказывают о сроках и доступных формах голосования, о предстоящем адресном информировании жителей. Жители задают интересующие их вопросы о выборах президента России и высказывают предложения по улучшению голосования на отдалённых территориях.
Выборы президента России для удобства избирателей в этом году будут проводить три дня – с 15 по 17 марта.
В Подмосковье к выборам откроют почти 4 тыс избирательных участков. Найти свой участок по адресу места жительства можно по ссылке.
Проголосовать онлайн на федеральной платформе ДЭГ смогут жители 28 регионов, в том числе Подмосковья.
Если планы избирателя изменились, заявление на участие в ДЭГ можно отозвать и проголосовать на избирательном участке по месту прописки.
Чтобы отдать голос не по месту жительства, а там, где удобно, можно воспользоваться сервисом «Мобильный избиратель».
С 17 февраля до 7 марта пройдёт адресное информирование жителей Подмосковья. Более 15 тыс информаторов-членов избирательной комиссии займутся адресным оповещением Московской области о предстоящем голосовании. Все информаторы прошли обучение.
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«В Подмосковье найден удобный вариант диалога с жителями – «выездная администрация». Это формат работы, при котором не жители идут в администрацию, а администрация приходит к ним. В подобных встречах участвуют и члены территориальных избирательных комиссий региона», - говорится в телеграм-канале Мособлизбиркома.
В Подмосковье к выборам откроют почти 4 тыс избирательных участков. Найти свой участок по адресу места жительства можно по ссылке.
Проголосовать онлайн на федеральной платформе ДЭГ смогут жители 28 регионов, в том числе Подмосковья.
Если планы избирателя изменились, заявление на участие в ДЭГ можно отозвать и проголосовать на избирательном участке по месту прописки.
Чтобы отдать голос не по месту жительства, а там, где удобно, можно воспользоваться сервисом «Мобильный избиратель».
С 17 февраля до 7 марта пройдёт адресное информирование жителей Подмосковья. Более 15 тыс информаторов-членов избирательной комиссии займутся адресным оповещением Московской области о предстоящем голосовании. Все информаторы прошли обучение.
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Лора Луганская