В Московской области начали выдавать буклеты и листовки для информаторов

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома
Территориальные избирательные комиссии Московской области 5 февраля начали получать информационные материалы, которые будут использовать во время поквартирного и подомового обхода информаторы о предстоящих президентских выборах. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.
«Информационные буклеты и листовки печатают в Подольской типографии. Они будут в сумке у каждого информатора», – говорится в телеграм-канале Московской областной избирательной комиссииРанее сообщалось, что адресное информирование жителей Подмосковья о предстоящем голосовании будет проходить с 17 февраля до 7 марта. Все информаторы прошли обучение.
В Подмосковье к выборам откроют почти 4 тыс избирательных участков. Найти свой участок по адресу места жительства можно по ссылке.
Проголосовать онлайн на федеральной платформе ДЭГ смогут жители 28 регионов, в том числе Подмосковья.
Если планы избирателя изменились, заявление на участие в ДЭГ можно отозвать и проголосовать на избирательном участке по месту прописки.
Чтобы отдать голос не по месту жительства, а там, где удобно, можно воспользоваться сервисом «Мобильный избиратель».
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Лора Луганская