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Экс-генерал польской армии Вальдемар Скшипчак не оценил идею ВСУ использовать воздушные шары с минами. Об этом он заявил в интервью газете Fakt.
«Я не уверен в точности такой системы. Если шар переносит гранату, минометную мину, какой-либо другой боеприпас и летит высоко, то как он его сбрасывает? Ведь в таком случае точность в воздухе очень невелика», — отметил он.
Скшипчак заявил, что ВСУ рассчитывают на то, что российские военные будут стрелять по ним средствами ПВО. Однако эти шары могут быть уничтожены штатным стрелковым вооружением. Он добавил, что Америка и Польша использовали такие шары в Ираке во время операции 2003 года для разведки, но они неэффективны.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее сообщалось, что украинские боевики попытались убить под Авдеевкой сдавшихся в плен сослуживцев ударами FPV-дронов. Историю рассказал пленный военнослужащий 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ Александр Иванащенко. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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