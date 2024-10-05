В Польше возмущены стройкой американской АЭС рядом с советской

Фото: iStock/chuyu
Жители округа Хочево в Польше недовольны планами по строительству трёх ядерных реакторов энергетической компании Westinghouse из США в 10 милях от руин советской АЭС. Об этом сообщает газета The New York Times.
По данным издания, это будет первая действующая атомная электростанция в Польше. Её стоимость превысит 35 миллиардов долларов.
В настоящее время уже начались работы по вырубке леса для исследования грунта на способность выдержать вес реакторов.
Глава района Хочево и уроженец деревни Слайшево, где собираются построить реакторы, Ярослав Бах также выступает против строительства. Он предложил разместить реакторы в каком-нибудь другом месте.
Также группа местных жителей SOS Baltic, протестуя против установки реакторов, предупреждала жителей о неизбежном уничтожении лесов и пляжей Балтийского моря. Однако из конкуренты активисты-атомщики поставили плакат с надписью «Да атомам в Хочево». Они говорят о преимуществах появления реакторов, включая низкие цены на электричество и возможности для бизнеса.
Читайте также:
Оборонительный «Восточный щит» построит Польша на границе с Россией и Белоруссией
Польша не смогла сформировать украинский легион из-за отсутствия желающих
«Кто первый применит, тот проклят»: Польша отреагировала на новую ядерную доктрину РФ
В настоящее время уже начались работы по вырубке леса для исследования грунта на способность выдержать вес реакторов.
Глава района Хочево и уроженец деревни Слайшево, где собираются построить реакторы, Ярослав Бах также выступает против строительства. Он предложил разместить реакторы в каком-нибудь другом месте.
Также группа местных жителей SOS Baltic, протестуя против установки реакторов, предупреждала жителей о неизбежном уничтожении лесов и пляжей Балтийского моря. Однако из конкуренты активисты-атомщики поставили плакат с надписью «Да атомам в Хочево». Они говорят о преимуществах появления реакторов, включая низкие цены на электричество и возможности для бизнеса.
Читайте также:
Оборонительный «Восточный щит» построит Польша на границе с Россией и Белоруссией
Польша не смогла сформировать украинский легион из-за отсутствия желающих
«Кто первый применит, тот проклят»: Польша отреагировала на новую ядерную доктрину РФ
Анастасия Чинкова