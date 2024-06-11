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В порту Балтимора полностью восстановили проходимость канала для судоходства

11 июня 2024, 10:55
Фото: iStock/Ultima_Gaina

Фото: iStock/Ultima_Gaina

Американская армия полностью восстановила коммерческое судоходство в канале порта Балтимора после обрушения моста в марте этого года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные от американских военных.
Инженерный корпус армии США и служба спасения ВМС восстановили федеральный канал Форт-Мак-Генри для коммерческого транзита. Теперь канал имеет проходимость до 213 метров в длину и до 15 метров в глубину.

10 июня силы Объединенного командования США проверили канал и подтвердили безопасность прохождения судов. Военные продолжают убирать оставшиеся стальные обломки моста, но они не влияют на безопасность судоходства.



Ранее сообщалось, что в Ростове универсальный сухогруз «Зеленга» столкнулся с опорой моста через Дон из-за предполагаемой механической неисправности. Позже судно было отбуксировано.

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#служба
В Солнечногорске снесли заброшенное здание офицерской столовой
11 июня 2024, 10:59

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Заброшенное и обветшавшее здание офицерской столовой снесли на улице Военный Городок в округе Солнечногорск, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Кирпичное одноэтажное здание общей площадью около 500 квадратных метров, использовавшееся ранее как столовая для офицеров, долгое время стояло заброшенным и начало разрушаться. Прилегающая территория была в запущенном состоянии, и местные жители писали в «Добродел» с просьбой навести порядок и сделать место безопасным. Администрация округа приняла решение снести проблемную постройку», — говорится в сообщении.
В настоящее время снос здания завершён, строительный мусор вывезен с участка и утилизирован. Освободившуюся территорию планируется благоустроить.

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#солнечногорск
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#мособлархитектура
#столовая
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Задержанный сотрудник НИИ ФСИН России подозревается в оправдании терроризма
11 июня 2024, 10:16

Фото: istockphoto/choochart choochaikupt

Силовики задержали сотрудника Научно-исследовательского института Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Он подозревается в оправдании терроризма.
Как сообщили РИА Новости в силовых структурах, поводом для задержания мужчины стало подозрение в совершении им преступления, предусмотренного статьёй 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).

Задержание провели накануне, 10 июня, сотрудники ФСБ совместно с представителями управления собственной безопасности ФСИН России. Назначена служебная проверка. Решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения. Сейчас с ним проводятся необходимые следственные действия.

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Жителям Подмосковья напомнили о простом способе сообщить о борщевике
11 июня 2024, 09:56

Фото: iStock/Robert Heemskerk

Пожаловаться на заросли ядовитого борщевика Сосновского жители Московской области могут через портал «Добродел», напоминает пресс-служба регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
«Место с борщевиком нужно сфотографировать, затем выбрать в разделе «Услуги» на портале «Добродел» вкладку «Решаем проблемы вместе» и создать сообщение, прикрепив фотографию. Выбрать нужную категорию сообщения поможет искусственный интеллект, а геоданные сфотографированного участка определятся автоматически», — говорится в сообщении.
Участок будет обработан от борщевика и взят под цифровой контроль с помощью приложения «Проверки Подмосковья». Если борщевик появится там снова, его оперативно ликвидируют.

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#подмосковье
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Фестиваль по искусственному интеллекту проведут в Подмосковье
11 июня 2024, 09:42

Фото: istockphoto / MiraPen

Фестиваль по искусственному интеллекту RuCode пройдет для жителей Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Всероссийский фестиваль RuCode по искусственному интеллекту и алгоритмическому программированию проведут в Московской области.

«Фестиваль объединит всех, кто интересуется программированием и искусственным интеллектом. Присоединиться к мероприятиям могут школьники, студенты и специалисты, желающие повысить свой уровень знаний, получить опыт участия в соревнованиях, начать карьеру в ИТ», — подчеркнули в пресс-службе.

Принять участие в мероприятии могут все желающие абсолютно бесплатно. Также в рамках фестиваля для посетителей будут организованы различные лекции, классные часы, семинары и чемпионаты ИИ. Полную программу фестиваля можно найти на официальном сайте.

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Загруженность дорог Подмосковье утром 11 июня составила четыре балла
11 июня 2024, 09:38

Фото: istockphoto / MiraPen

Интенсивность трафика на дорогах Московской области по состоянию на утро вторника, 11 июня, оценивается в четыре балла, при этом на некоторых участках трёх федеральных трасс и восьми шоссе отмечаются сложности при проезде в сторону столицы, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Основные затруднения фиксируются при проезде в сторону Москвы по трассам М-7 «Волга», М-2 «Крым» и М-1 «Беларусь», а также на следующих шоссе: Носовихинское, Варшавское, Щёлковское, Ленинградское, Можайское, Новорижское, Осташковское и Калужское», — говорится в сообщении.
В министерстве призвали подмосковных водителей быть внимательными за рулём, не превышать разрешённую скорость, соблюдать дистанцию и избегать резкого маневрирования.

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#московская область
#подмосковье
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Стала известна причина задержания сотрудника НИИ ФСИН России
Сотрудник НИИ ФСИН России задержан по подозрению в оправдании терроризма
11 июня 2024, 08:12

Фото: istockphoto/Thomasaf

Задержан сотрудник Научно-исследовательского института Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Его подозревают в публичном оправдании терроризма.
Об этом РИА Новости сообщил источник в силовых структурах. По его словам, причиной задержания стало подозрение в совершении мужчиной преступления, предусмотренного статьёй 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).

В настоящее время с задержанным проводятся необходимые следственные действия. Назначена служебная проверка. Задержали подозреваемого сотрудники ФСБ совместно с Главным управлением собственной безопасности ФСИН накануне, 10 июня. Рассматривается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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Водителям начнут выписывать штрафы, о которых все успели забыть
Юрист Данилов напомнил водителям про наказание за опасное вождение
11 июня 2024, 06:34

Фото: istock / undefined undefined

Правительство одобрило законопроект, который предлагает ввести штраф в размере до пяти тысяч рублей и лишение прав за опасное вождение. По какой причине строгое наказание до сих пор не было прописано в законе, рассказал адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве России Кирилл Данилов в беседе с «Прайм».
На сегодняшний день, в ПДД под опасным вождением подразумевается перестроение при интенсивном движении, когда все полосы заняты; невыполнение требования уступить дорогу при перестроении; несоблюдение безопасной дистанции и бокового интервала. Каждое из вышеперечисленных действий в отдельности образует соответствующий состав административного правонарушения. Однако наказание за выполнение нескольких этих нарушений в законодательстве все еще не установлена.

Ранее в госдуме предпринимали попытки изменить ситуацию, но уже в первом чтении законопроект отклонили. Причина в том, что термин «опасное вождение», который установлен в ПДД, содержит элемент «правовой неопределенности», отмечает Данилов.

Мировой опыт (к примеру, Канады, Великобритании) демонстрирует, что с этой проблемой можно и нужно бороться. Отечественному законодателю нужно разработать четкое определение понятия «опасное вождение» и определить, в какой промежуток времени необходимо совершить ряд нарушений, чтобы квалифицировать их как опасное вождение, чтобы не избежать расширительного толкования и возникновения ситуации, когда под это определение можно будет подвести практически любую совокупность нарушений ПДД, заключил эксперт.

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«Даже не подозревают»: Названы новые схемы обмана в мессенджерах
Эксперт Храпунова предупредила о новом способе мошенничества в мессенджерах
11 июня 2024, 06:26

Фото: istock / JuYochi

Мессенджеры — самый распространенный инструмент доступа мошенников к жертвам. Они создают поддельные каналы публичных личностей и крадут аккаунты через рассылки и взламывают их через DDOS-атаки. О новых способах мошенничества предупредила Куратор платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова в разговоре с РИА Новости.

«Последний год популярны схемы, когда мошенники «похищают» у известных блогеров подписчиков их каналов – создается поддельный аккаунт с абсолютно такой же аватаркой, скопированными постами блогера. Отличается лишь написание имени аккаунта. Пользователей, у которых не стоит ограничений по включению в группы, незаметно для них добавляют в эти поддельные группы,» - пояснила Храпунова.
Как утверждает эксперт, пользователь не подозревает о подмене, поскольку изменений в формате ведения канала по началу не видно – все публикацию копируются из официального канала блогера, а на строку написания адреса аккаунта мало кто смотрит.

После этого аферисты размещают в поддельном канале призыв к розыгрышу чего-либо с фишинговой ссылкой или к удачным инвестициям под кураторством лже-блогера. Подписчики не догадаются о подмене, поскольку доверяют своему кумиру. Далее они перечисляют деньги, переходят по ссылкам, а затем начинают писать претензии реальному владельцу аккаунта с вопросами «В чем дело?». И лишь тогда жертва понимает, что попадаюсь на крючок.

Чтобы не сталкивать с подобными ситуациями, Храпунова посоветовала установить в настройках аккаунта (Конфиденциальность – приглашения) ограничения на включение в группы и присоединение к каналам только пользователям из списка контактов или вообще запретить.

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Вариантом для прекращения следствия против Попова может быть его отправка на СВО
Арестованного генерала Попова хотят отправить в зону СВО вместо тюрьмы
11 июня 2024, 06:00

Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Уголовно-процессуальный кодекс позволяет приостановить расследование дела в отношении экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, которого арестовали по подозрению в особо крупном мошенничестве в случае его отправки в зону спецоперации на Украине. Об этом сообщил адвокат генерала Сергей Буйновский в беседе с ТАСС.
Буйновский отметил, что для реализации такого варианта непосредственный командир обвиняемого должен обратиться в военное следствие, после чего Попов может быть отправлен в зону боевых действий.

Он добавил, что сторона защиты готовит соответствующие документы просьбой отправить Попова в зону СВО порядке, соответствующем законодательству.

Попова поместили в СИЗО по запросу следователя. Защита обжаловала это решение, но просьба о домашнем аресте была отклонена судом. Вместе с этим следователь подал ходатайство в 235-й гарнизонный военный суд о переводе Попова из СИЗО под домашний арест «с учетом характеристик». Но Попова снова оставили под стражей.

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