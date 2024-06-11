В порту Балтимора полностью восстановили проходимость канала для судоходства

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Американская армия полностью восстановила коммерческое судоходство в канале порта Балтимора после обрушения моста в марте этого года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные от американских военных.
Инженерный корпус армии США и служба спасения ВМС восстановили федеральный канал Форт-Мак-Генри для коммерческого транзита. Теперь канал имеет проходимость до 213 метров в длину и до 15 метров в глубину.
10 июня силы Объединенного командования США проверили канал и подтвердили безопасность прохождения судов. Военные продолжают убирать оставшиеся стальные обломки моста, но они не влияют на безопасность судоходства.
Ранее сообщалось, что в Ростове универсальный сухогруз «Зеленга» столкнулся с опорой моста через Дон из-за предполагаемой механической неисправности. Позже судно было отбуксировано.
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10 июня силы Объединенного командования США проверили канал и подтвердили безопасность прохождения судов. Военные продолжают убирать оставшиеся стальные обломки моста, но они не влияют на безопасность судоходства.
Ранее сообщалось, что в Ростове универсальный сухогруз «Зеленга» столкнулся с опорой моста через Дон из-за предполагаемой механической неисправности. Позже судно было отбуксировано.
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Артем Кузьмин