В посёлке Хорлово из-за аварии перекрыли холодную воду в 36 домах

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Подача холодной воды временно прекращена в 36 многоквартирных домах в рабочем посёлке Хорлово городского округа Воскресенск, восстановить водоснабжение должны сегодня к трём часам дня, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области в среду, 6 ноября.
«Подача холодной воды прекращена с 10 утра 6 ноября в связи с аварийно-ремонтными работами на объекте, расположенном по адресу: посёлок Хорлово, улица Школьная, дом №2Б», — отмечается в сообщении.Ремонт проводят сотрудники муниципального предприятия «Белоозёрское ЖКХ», деятельность которого курирует МинЖКХ Подмосковья.
Ранее сообщалось, что специалисты подмосковной аварийной службы проконтролировали работу двух котельных и температуру в жилых домах микрорайона Лопатинский городского округа Воскресенск.
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