В правительстве Ростовской области опровергли обыски у Голубева

Василий Голубев (Фото: РИА Новости / Максим Блинов)
Сведенья о проводимых силовиками обысках у Василия Голубева, покинувшего пост главы Ростовской области, не соответствуют действительности. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе губернатора.
До этого местное информагентство 161.ру со ссылкой на источники в силовых структурах и правительстве региона сообщили о якобы проводимых силовиками обысках в кабинете Голубева, которые связаны со строительством ряда крупных объектов в регионе.
В понедельник Голубев, возглавляющий Ростовскую область с 2010 года, заявил, что покидает должность главы региона. Вечером президент РФ Владимир Путин встретился с гендиректором Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрием Слюсарем, которому предложил пост врио главы региона.
Слюсарь согласился, указ о смене руководства Ростовской области опубликован на сайте Кремля.
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В понедельник Голубев, возглавляющий Ростовскую область с 2010 года, заявил, что покидает должность главы региона. Вечером президент РФ Владимир Путин встретился с гендиректором Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрием Слюсарем, которому предложил пост врио главы региона.
Слюсарь согласился, указ о смене руководства Ростовской области опубликован на сайте Кремля.
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Алина Юрчак