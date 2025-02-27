В правоохранительных органах подтвердили факт ДТП с участием Александра Буйнова

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko
В правоохранительных органах подтвердили факт ДТП с участием певца Александра Буйнова в Апрелевке. Об этом сообщает RT со ссылкой на собственный источник.
По данным издания, женщина шла по нерегулируемому пешеходному переходу, а ехавший на Lexus артист «зацепил её». У пострадавшей диагностировали разрыв связок. Предварительно, виновником ДТП является именно Буйнов. Экспертиза показала, что он был трезв.
При этом концертный директор артиста Сергей Пудовкин заявил «Газете.Ru», что подобное ДТП «могло произойти с каждым». По его словам, певец пытался оказать пострадавшей помощь на месте происшествия.
Он также отметил, что Буйнов тяжело переживает инцидент и окажет всю необходимую поддержку и помощь пострадавшей.
Читайте также:
«Достали эти упыри»: жена Александра Буйнова заявила, что новость о ДТП — провокация СМИ
Прятался от пострадавшей? Александр Буйнов сбил пенсионерку в Подмосковье: подробности, первые кадры с места ДТП
«Всё порешать»: Буйнов предложил денег сыну пострадавшей в ДТП пенсионерки
При этом концертный директор артиста Сергей Пудовкин заявил «Газете.Ru», что подобное ДТП «могло произойти с каждым». По его словам, певец пытался оказать пострадавшей помощь на месте происшествия.
«Безусловно, будут принесены все извинения, будет оказана вся медицинская помощь пострадавшей. Это ужасно, что это случилось. К сожалению, на дороге это может случиться с каждым. В данном случае это произошло с Александром Николаевичем», — сказал Пудовкин.
Он также отметил, что Буйнов тяжело переживает инцидент и окажет всю необходимую поддержку и помощь пострадавшей.
Читайте также:
«Достали эти упыри»: жена Александра Буйнова заявила, что новость о ДТП — провокация СМИ
Прятался от пострадавшей? Александр Буйнов сбил пенсионерку в Подмосковье: подробности, первые кадры с места ДТП
«Всё порешать»: Буйнов предложил денег сыну пострадавшей в ДТП пенсионерки
Элина Позднякова