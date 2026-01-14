Достижения.рф

Глава РФПИ устроил в соцсети X голосование об отставке британского премьера

Кирилл Дмитриев (Фото: www.kremlin.ru)

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев запустил опрос в социальной сети X (бывший Twitter) о том, должен ли уйти в отставку премьер-министр Великобритании Кир Стармер.



По данным голосования на 22:45 (мск), подавляющее большинство участников — 96% — высказались за отставку британского премьера.

Противоположной точки зрения придерживаются лишь 4% опрошенных, при этом в опросе уже приняли участие более 600 человек.

Отметим, что 11 января Дмитриев сообщил о значительном росте объёмов экспорта нефтепродуктов из России.

Комментарий главы РФПИ стал ответом на информацию агентства Bloomberg, согласно которой поставки нефтепродуктового топлива из РФ достигли четырёхмесячного максимума.

Мария Моисеева

