Глава РФПИ устроил в соцсети X голосование об отставке британского премьера

14 января 2026, 23:47

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев устроил в Х голосование о возможной отставке Стармера

Кирилл Дмитриев (Фото: www.kremlin.ru)

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев запустил опрос в социальной сети X (бывший Twitter) о том, должен ли уйти в отставку премьер-министр Великобритании Кир Стармер.