В приёмную кандидата Путина поступили предложения от жителей шести округов Подмосковья

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Александр Приданников из Красногорска предложил создать социально-психологические центры помощи для участников СВО и их семей. А Юлия Гусева из Рузы предложила ввести квоты для детей участников СВО при поступлении в средние специальные учебные заведения — по аналогии с уже действующими квотами для поступления в вузы.
«Нужно упростить уведомление владельцев – через госуслуги, можно через сайт гражданского, арбитражного суда. Взять это за основу как презумпцию уведомления владельца этих незаконных построек», — пояснил Черняев.
Жители Власихи выдвинули предложение увеличить ежемесячные выплаты подмосковным ветеранам труда, а Ольга Лащева из Одинцова предложила меры по повышению доходной части бюджета.
«Все инициативы, полученные через приёмную в Красногорске, мы передадим в Центральную общественную приёмную, где они будут рассмотрены и, возможно, лягут в основу программы кандидата», – отметила руководитель подмосковной общественной приёмной кандидата в президенты РФ Владимира Путина Екатерина Артемова.
Подмосковная общественная приёмная расположена по адресу: город Красногорск, бульвар Строителей, дом №4, корпус 1. Внести свои предложения может внести каждый житель Московской области, приём будет вестись до марта включительно.
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