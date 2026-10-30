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В российской колонии выясняют обстоятельства гибели заключенного

Заключенный погиб от удара током в колонии под Новосибирском
Фото: iStock/OlFedv

В исправительной колонии №12 в поселке Малые Кайлы Новосибирской области погиб заключенный. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное УФСИН.



По данным ведомства, 42-летнего осужденного нашли без признаков жизни в производственной зоне учреждения. Медики пытались его реанимировать, но безуспешно. Предварительно известно, что мужчина работал в трансформаторной будке, где его поразило электрическим током. В настоящее время точные причины и обстоятельства трагедии выясняются.

Ранее сообщалось, что сотрудники ГУФСИН по Кемеровской области в ходе масштабной межведомственной операции задержали 24 заключенных, находившихся в федеральном розыске. Всех осужденных доставили в места принудительного содержания.

Лидия Пономарева

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