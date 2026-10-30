В российской колонии выясняют обстоятельства гибели заключенного

30 октября 2026, 10:08

Заключенный погиб от удара током в колонии под Новосибирском

Фото: iStock/OlFedv

В исправительной колонии №12 в поселке Малые Кайлы Новосибирской области погиб заключенный. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное УФСИН.