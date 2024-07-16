В Пятигорске введен график временного отключения электроэнергии

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В Пятигорске (Ставропольский край) и четырех поселках округа ввели график временного отключения электроэнергии. Об этом сообщил глава администрации города Дмитрий Ворошилов, передает URA.ru
Помимо самого Пятигорска, отключения также затронут жителей сел Горячеводский, Свободы, Винсады и Энергетик. Совокупное дневное ограничение подачи света не превысит четырех часов, пояснил мэр.
Ранее сообщалось, что несколько миллионов человек на юге России остались без электричества по причине выхода из строя блока на Ростовской АЭС.
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Олег Дикий