В Раменском округе почтили память офицера, погибшего в Беслане

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.
Память офицера спецподразделения «Вымпел» Михаила Кузнецова, погибшего в Беслане, почтили в Раменском округе, могилу героя посетили участники Раменского отделения организации «Боевое братство», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Мероприятие состоялось в День солидарности борьбы с терроризмом. Традиционно оно включает в себя также мемориальную линейку, которую проводят в Юровской школе, где учился Михаил Кузнецов», — отмечается в сообщении.
Михаил Кузнецов погиб 3 сентября 2004 года, спасая заложников школы № 1 в Беслане. Он эвакуировал в безопасное место 20 человек. Выполняя свой долг, майор Кузнецов получил множественные ранения несовместимые с жизнью. Герой награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени посмертно.
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