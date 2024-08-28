Житель Раменского вошёл Оргкомитет празднования Дня Победы над Японией

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.
Членом Оргкомитета первого официального празднования Дня Победы над Японией стал житель Раменского округа, лидер Раменского гуманитарного конвоя, руководитель Штаба Захара Прилепина по Московской области Михаил Лубошников, также в Оргкомитет вошла пресс-секретарь Штаба, главный редактор федерального издания «Реальная Россия» Ирина Гирш, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Это событие — некая машина времени, которая позволяет нам войти в историю 79-летней давности. Первое празднование, как и сама Победа, должны были быть 3 сентября 1945 года, и мы, участвуя в организации этого мероприятия, врываемся в прошлое, чтобы победить в будущем», — сказал Михаил Лубошников.Торжество в честь 79-й годовщины Победы над Японией и окончания Второй мировой войны состоится 3 сентября в Краснознаменном зале Центрального дома Российской армии имени М.В. Фрунзе в Москве.
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