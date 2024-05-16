В Раменском округе поймали трёх нелегальных перевозчиков мусора

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
Три грузовика, перевозившие строительный мусор без необходимых документов, задержали полицейские на территории Раменского городского округа, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
«В ходе рейдов рядом с деревней Чулково Раменского округа были задержаны водители трёх грузовиков, в которых нелегально перевозились строительные отходы. На нарушителей были составлены протоколы, которые сотрудники ДПС передали нам. Наши инспекторы выписали постановления об административных правонарушениях по статье «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления», — рассказал глава Минэкологии региона Тихон Фирсов.Он подчеркнул, что в Московской области ведётся активная борьба с нелегальными перевозчиками мусора, в ней задействованы как инспекторы экологического надзора, так и полицейские. Кроме того, выявлять нарушителей помогают дорожные камеры.
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