В Раменском округе штрафы за незаконный сброс мусора превысили 500 тыс. рублей

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Штрафы на общую сумму более полумиллиона рублей получили в июне в Раменском городском округе недобросовестные водители, которые оставляют бытовой и строительный мусор рядом с баками у контейнерных площадок, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Выявлять нарушителей помогают видеокамеры системы «Безопасный регион». За первый летний месяц они зафиксировали в Раменском округе 39 нарушений при сбросе мусора, 18 из которых касались крупногабаритных и строительных отходов. Сумма штрафов за это превысила 500 тыс. рублей», — говорится в сообщении.В министерстве отметили, что больше всего нарушений было зафиксировано в городе Раменское на улице Зои Космодемьянской, а также в деревнях Бояркино и Плаксино.
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Лев Каштанов