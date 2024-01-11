В Раменском округе запустили новую воздушную линию электропередачи

Фото: пресс-служба Минэнерго МО
Новую ЛЭП ввели в эксплуатацию на улице Новая в деревне Донино Раменского городского округа, работы провели специалисты компании «Мособлэнерго», сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.
«Общая протяжённость новой ЛЭП составляет 200 метров. Она получает энергию от трансформаторной подстанции мощностью 400 кВа», — отмечается в сообщении.
Линия электропередачи была построена для того, чтобы новые абоненты получили возможность подключиться к энергосетям. Сейчас потребители, подавшие заявку на подключение, получают электроэнергию в полном объёме.
Подать заявку на подключение к электросетям могут как юридические, так и физические лица. Заявки принимаются онлайн — через сайт компании «Мособлэнерго».
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