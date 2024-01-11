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В Раменском округе запустили новую воздушную линию электропередачи

11 января 2024, 14:10
Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Новую ЛЭП ввели в эксплуатацию на улице Новая в деревне Донино Раменского городского округа, работы провели специалисты компании «Мособлэнерго», сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.
«Общая протяжённость новой ЛЭП составляет 200 метров. Она получает энергию от трансформаторной подстанции мощностью 400 кВа», — отмечается в сообщении.

Линия электропередачи была построена для того, чтобы новые абоненты получили возможность подключиться к энергосетям. Сейчас потребители, подавшие заявку на подключение, получают электроэнергию в полном объёме.

Кроме того, к новой линии можно будет подключить дополнительных абонентов.

Подать заявку на подключение к электросетям могут как юридические, так и физические лица. Заявки принимаются онлайн — через сайт компании «Мособлэнерго».

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#лэп
#мособлэнерго
#раменский городской округ
#электричество
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В лагере «Литвиново» разместили ещё более 200 жителей Климовска
11 января 2024, 14:22

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Ещё более 200 жителей подольского микрорайона Климовск временно разместили в детском лагере отдыха «Литвиново» в Наро-Фоминске. Об этом сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.
«Сегодня в нашем лагере «Литвиново» мы разместили ещё более 200 человек из Климовска. Это дети и малыши с родителями. Для ребят у нас предусмотрена активная и развлекательная программа. Например, в детском лагере есть боулинг и спортивный комплекс», – сказала министр ТАСС.
4 января в Подольске произошёл прорыв теплотрассы на территории котельной Климовского специализированного патронного завода, обеспечивающей теплом жителей Климовска. Без отопления остались около 22 тыс жильцов более чем 170 многоквартирных домов, а также несколько социальных объектов. Школы и детсады перевели на дистанционный формат работы.

9 января вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина сообщила, что жителям Климовска на период отсутствия отопления или недостаточного тепла в домах предложили временно разместиться в оздоровительном лагере «Литвиново». Первым рейсом туда отправили 110 человек, в основном детей.

Родители могут записать детей в «Литвиново» через телеграм-чат «Наш Климовск», воспользовавшись вкладкой «Детский лагерь».

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#подмосковье
#московская область
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За год пассажирами ЦППК было перевезено порядка полмиллиона животных
11 января 2024, 14:06

Фото: пресс-служба ЦППК

Пассажиры ЦППК перевезли почти полмиллиона животных в прошлом году. Об этом сообщила пресс-служба ЦППК.
За 2023 с домашними питомцами было совершено 471 тыс. поездок.

«Чаще всего в поездах ЦППК перевозили кошек и собак, но встречались и довольно необычные путешественники. Такими, например, были минипиг Свиппа и хорек-альбинос Вася. Самыми популярными направлениями стали Казанское и Ярославское — по каждому за год было перевезено более 78 тыс. питомцев», — поделились в ведомстве.

Стоит отметить, что при планировании поездок с животными на них необходимо приобрести соответствующий билет в кассах или автомате, стоимость которого будет равна 25% от полного разового билета по выбранному маршруту.

Кроме этого, полный перечь правил перевоза животных в поездах ЦППК можно найти на официальном сайте в разделе «Условия проезда».

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#правила
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Политобозреватель Перла о метели в Москве: «Может быть, это военная погода»
Политобозреватель Перла прокомментировал московскую метель
11 января 2024, 14:05

Фото: istockphoto.com/vkph

Политический обозреватель Андрей Перла в связи с сильной метелью в Москве высказал мысль о том, что, вероятно, сама погода знает о ситуации в стране.
«Может быть, русская природа каким-то образом «знает», чувствует вместе с народом, что идут боевые действия. Может быть, это военная погода. Каждый, кто увлечён русской историей, ведь так себе и представлял зимы времён Отечественных войн. Зимы, будто специально созданные для того, чтобы затруднить врагу и наступление, и отступление и в то же время воодушевить русских на фронте и в тылу», — приводит «Царьград» размышления Перлы.

А синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин, в свою очередь, спрогнозировал ультраполярное арктическое вторжение в Москве. По его словам, сильные морозы в столице будут сохранятся до конца недели, а в начале следующей снова можно будет ожидать потепления.

«Завтра о тепле можно забыть, ночью в Москве будет -15...-17°С. Очередное ультраполярное арктическое вторжение приходит в центр России. Днём в пятницу облачно, с прояснениями, небольшой снег. В субботу морозы окрепнут», — прокомментировал в беседе с RT Ильин.

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«АвтоВАЗ» планирует выпустить новый бренд автомобилей
«АвтоВАЗ» до 2026 года запустит новый бренд
11 января 2024, 13:58

Фото: iStock/Vera Tikhonova

Российская компания «АвтоВАЗ» планирует до 2026 года запустить новый бренд автомобилей. Об этом сообщил президент автоконцерна Максим Соколов в ходе презентации с планами на предстоящие годы.
Отмечается, что «АвтоВАЗ» намерен продавать иностранные модели в сегментах C и D под новым брендом. В настоящий момент компания не разглашает названия новых партнёров.

Соколов в ходе презентации подчеркнул, что по итогам прошлого года продажи автомобилей Lada выросли почти в два раза, достигнув отметки в 352,6 тысяч машин. За последние 20 лет деятельности доля предприятия на отечественном рынке достигла рекордных 35%.

Также президент автоконцерна привёл статистику, согласно которой поставки автомобилей в другие страны сократились в 2,7 раза, до 6,5 тысяч машин.

Соколов пообещал, что в ближайшее время компания не собирается повышать стоимость своей продукции. Если в дальнейшем цены и повысятся, то только в пределах инфляции.

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#россия
#производство
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В Подмосковье за год отремонтировали около 330 км ЛЭП
11 января 2024, 13:55

Фот: пресс-служба Минэнерго МО

За минувший год на территории Московской области специалисты компании «Мособлэнерго» отремонтировали более 327 километров воздушных и кабельных линий электропередачи, сообщает пресс-служба Минэнерго региона.
«Был проведён капитальный ремонт 327,65 км сетей напряжением 0,4-35 кВ», — уточняется в сообщении.
Самые масштабные работы состоялись в Раменском городском округе: там заменили 51,11 км линий электропередачи. В число округов-лидеров по этому показателю вошёл также Одинцовский, где обновили 29.12 км электролиний, Пушкинский (27,33 км) и Истра (25,53 км).

Кроме того, в течение минувшего года сотрудники компании «Мособлэнерго» поменяли оборудование 257 трансформаторных станций и расчистили от растительности 246, га просек вдоль ЛЭП. Наибольший объём работ пришёлся на весну и лето.

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#московская область
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Москвичи назвали размер достойной пенсии
Опрос: Достойная пенсия для москвичей — 51,5 тыс рублей
11 января 2024, 13:47

Фото: istockphoto.com/Iryna Imago

Опрос сервиса SuperJob показал, что жители столицы считают достойной пенсию в размере 51,5 тыс. рублей.
«По мнению москвичей, достойной пенсией является сумма в размере 51,5 тыс. рублей. В апреле прошлого года пенсионные ожидания горожан равнялись 51,3 тыс. рублей, в ноябре 2022 года – 50,8 тыс. рублей, в апреле того же года – 50 тыс. рублей, в 2021 году желаемая сумма составляла 48 тыс. рублей, в 2020 и 2019 – 44,5 тыс. и 43,9 тыс. рублей соответственно», – приводит АГН «Москва» сообщение аналитиков.

Кроме того, наблюдается тенденция, при которой размер желаемой пенсии напрямую связан с возрастом и получаемым доходом человека: чем старше гражданин и чем выше уровень его дохода, тем больший размер пенсии он ожидает в будущем.

А опрос сервиса «Работа.ру» продемонстрировал, что 78% россиян хотят формировать финансовую подушку безопасности в этом году.

«Для финансовой подушки 66% респондентов ежемесячно откладывают столько, сколько получается. 23% выделяют одну и ту же сумму или процент от дохода, а 4% опрошенных формируют накопления крупными единовременными вложениями, например от продажи автомобиля или недвижимости», — приводит RT результаты исследования.

В этом опросе приняли участие более 3,5 тыс. пользователей сервиса старше 18 лет со всей страны.

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#социальные
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Названа предварительная причина смерти Юрия Соломина
Mash: причиной смерти Юрия Соломина стала почечная недостаточность
11 января 2024, 13:43

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Предварительная причина смерти народного артиста СССР Юрия Соломина — почечная недостаточность. Об этом информирует телеграм-канал Mash.
По информации источника, болезнь стала осложнением после перенесенного артистом инсульта. Она также сопровождалась множественными кровоизлияниями в мозг с поражением височной области.

О смерти Юрия Соломина стало известно 11 января. Артист скончался в возрасте 88 лет.

Юрий Соломин был преподавателем в Высшем театральном училище им. М.С. Щепкина. Он также был художественным руководителем Малого театра. Фильмография актера начитывает более 60 картин.

Ранее сообщалось, что скончался бывший председатель Конституционного суда России Баглай. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Жителей Подмосковья приглашают на вебинар по земельным услугам
11 января 2024, 13:06

Фото: iStock/time99lek

Первый в наступившем году вебинар по земельным услугам проведут в среду, 17 января, специалисты министерства имущественных отношений Московской области для жителей региона, сообщает пресс-служба ведомства.
«В ходе вебинара будут эксперты расскажут о государственных и муниципальных услугах, разъяснят, какие ошибки обычно допускают при подаче заявлений, с чем могут быть связаны отказы в предоставлении той или иной услуги и прочее», — говорится в сообщении.
Принять участие в вебинаре смогут как юридические, так и физические лица. Записаться на семинар можно через портал госуслуг в разделе «Земля и стройка», подразделе «Имущественные отношения». Запись на семинар будет в перечне предоставляемых услуг.

Вебинар начнётся в 13:00.

В дальнейшем эксперты областного Минимущества планируют проводить подобные вебинары дважды в месяц.

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На ж/д переходах в 13 округах Подмосковья установят ограждение «змейка»
11 января 2024, 12:48

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Более 20 ограждений типа «змейка» будут установлены в этом году на железнодорожных переходах в 13 городских округах Московской области, сообщает пресс-служба Минтранса региона.
«Змейка» представляет собой систему из нескольких ограждений. Такая система позволяет снизить число несчастных случаев на железной дороге», — отмечается в сообщении.
Новые ограждения будут устанавливать на территории следующих округов: Шаховской, Щёлково, Ступино, Воскресенск, Солнечногорск, Дмитровский, Пушкинский, Домодедово, Наро-Фоминский, Кашира, Можайск, Коломна и Люберцы.

В министерстве также напомнили, что в Московской области реализуется комплекс мер по снижению травматизма на железной дороге, в рамках этих работ возводятся надземные пешеходные переходы, ликвидируются нелегальные «тропы» через ж/д пути, а также проводятся профилактические рейды.

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