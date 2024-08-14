В Раменском выполнили годовую программу по благоустройству дворов

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Выполнение годовой программы по комплексному благоустройству дворов завершили в Раменском городском округе, в список вошло 12 локаций, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Благоустройство дворов включает установку спортивных и детских площадок, асфальтирование внутриквартальных проездов и пешеходных тротуаров, организацию парковочных мест, озеленение территории, а также установку лавочек, дополнительных урн и обустройство уличного освещения на придомовой территории», — отметил замглавы областного министерства Всеволод Волосевич.Отмечается, что в этом году работы по благоустройству дворов были проведены на семи улицах в городе Раменское: улице Гурьева, Рабочей, Коминтерна, Михалевича, Красноармейской, Десантной и Крымской, а также на двух улицах в рабочем посёлке Ильинский Раменского округа: Островского и Октябрьской.
Благоустройство дворов проводится в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда».
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