В Раменском состоялась спартакиада допризывной молодёжи

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.
Раменский городской округ снова наполнился духом соревнования и товарищества — 27 сентября прошла традиционная спартакиада допризывной молодежи, в которой участвовало восемь команд. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В соревнованиях приняли участие команды: «Раменский дорожно-строительный техникум», «Раменский колледж», «Гжельский государственный университет», «Авиационный техникум имени В. А. Казакова», Гимназия № 2, СОШ №1 и №19. Все участники показали свою силу, ловкость и умения.
Юноши соревновались в разнообразных испытаниях, проверяющих их физическую подготовку и умение работать в команде. Они прыгали в длину, метали гранаты, поднимали туловище и подтягивались на перекладине. Помимо этого, участники бежали на 1000 метров и демонстрировали мастерство разборки и сборки автомата, что добавляло интриги и показывало умение участников действовать не только силой, но и умом.
В напряженной борьбе и атмосфере соперничества победу одержала команда Раменского колледжа. За ними следуют команды СОШ № 1 и Гжельского государственного университета, заняв второе и третье места соответственно.
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Юноши соревновались в разнообразных испытаниях, проверяющих их физическую подготовку и умение работать в команде. Они прыгали в длину, метали гранаты, поднимали туловище и подтягивались на перекладине. Помимо этого, участники бежали на 1000 метров и демонстрировали мастерство разборки и сборки автомата, что добавляло интриги и показывало умение участников действовать не только силой, но и умом.
В напряженной борьбе и атмосфере соперничества победу одержала команда Раменского колледжа. За ними следуют команды СОШ № 1 и Гжельского государственного университета, заняв второе и третье места соответственно.
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Алина Юрчак