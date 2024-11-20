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Остекление лоджий в пострадавшем от БПЛА доме в Раменском начнут в декабре

Фото: пресс-служба администрации Раменского г. о

Фото: пресс-служба администрации Раменского г. о

Приступить к остеклению лоджий в доме в Спортивном проезде в Раменском, пострадавшем от БПЛА, планируют в декабре. Об этом сообщил глава Раменского городского округа Эдуард Малышев. Его слова приводит пресс-служба администрации муниципалитета.
Он проинспектировал ход восстановительных работ дома №6 в Спортивном проезде, пострадавшего в результате атаки беспилотника 10 сентября. Сейчас почти завершены самые трудоёмкие черновые работы внутри жилых помещений. На 12-м этаже дома, где пострадала квартира, завершается подготовка к отделке. С середины декабря необходимо приступить к остеклению лоджий.
«Новый год люди должны встречать в своих квартирах. Движемся к выполнению этой задачи», – заявил Малышев.


Фото: пресс-служба администрации Раменского г. о

Как сообщил представитель компании, выполняющей строительные работы в жилых помещениях, они могут быть завершены с опережением графика. Так, остекление лоджий планируют закончить до 25 декабря.

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