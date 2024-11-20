Остекление лоджий в пострадавшем от БПЛА доме в Раменском начнут в декабре

Приступить к остеклению лоджий в доме в Спортивном проезде в Раменском, пострадавшем от БПЛА, планируют в декабре. Об этом сообщил глава Раменского городского округа Эдуард Малышев. Его слова приводит пресс-служба администрации муниципалитета.