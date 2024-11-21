В Раменском зажгли Вечный огонь на площади Победы

Фото: пресс-служба Раменского г.о.
Церемонию зажжения Вечного огня провели на площади Победы в подмосковном Раменском, в церемонии принял участие глава округа Эдуард Малышев, а также военные Семёновского полка и участник специальной военной операции в составе батальона добровольцев «Барс», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Возложил цветы к мемориалу в память о наших воинах, отдавших свои жизни за свободу и независимость Отечества», – написал в соцсетях Эдуард Малышев.В администрации округа напомнили, что мемориальный комплекс площади Победы был реконструирован, работы провели в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В следующем году реконструкция будет продолжена: в рамках второго этапа работ на объекте обустроят подпорную стену, лестницы, пандус для людей на колясках и плиточные дорожки.
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