Десятки тысяч человек в ХМАО остались без света из-за мощного майского снегопада
Майский снегопад и сильный ветер нарушили энергоснабжение в нескольких регионах России. Непогода достигла Ханты-Мансийского автономного округа. Как сообщает Telegram-канал SHOT, на западе региона мощные снегопады и шквалистый ветер валят деревья, а в некоторых местах пропадает свет.
Местные жители рассказали, что подачу электричества уже удалось наладить. Снег заносит дороги и территории возле домов. Стихия пришла в ХМАО со стороны Урала. Ураган оставил без электричества около 150 населённых пунктов в Пермском крае и 20 — в Свердловской области.
Шквалистый ветер и мокрый снег стали причиной обрывов ЛЭП: деревья падали на провода. Аварийные службы проводят восстановительные работы. Пермский край получил дополнительные бригады из столицы региона. Энергетики Свердловской области уже вернули свет во все дома.
Ураган прошёл и в Тюмени. Горожане сообщили, что сильный ветер поднимал в воздух остановки и навесы для мусорных контейнеров. Стихия сносила деревья, рекламные щиты и автобусные павильоны.
