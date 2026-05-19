19 мая 2026, 09:15

В Петербурге состоялся забег «Бегом с Дневником», в котором приняли участие более трех тысяч человек. Часть средств от продажи слотов направят в благотворительный фонд «Бумажная птица».





По данным «Петербургского дневника», участниками мероприятия стали не только профессиональные спортсмены, но и любители бега, корпоративные команды, а также представители власти, бизнеса и некоммерческих организаций, в том числе корпоративная команда Комитета финансов Санкт-Петербурга. Так ведомство отметило свой 95-летний юбилей.



Председатель профильной комиссии по вопросам физической культуры и спорта Законодательного собрания Санкт-Петербурга Антон Соловьев отметил, что на забеге «Бегом с Дневником» можно увидеть много счастливых семей, которые пришли не только показать какие-то результаты, но и отлично провести время.





«Здорово, что "Петербургский дневник" устраивает такие мероприятия, потому что здесь ты действительно получаешь отличный настрой, заряжаясь позитивом на все лето», — подчеркнул Соловьев.