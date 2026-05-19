В Петербурге состоялся забег «Бегом с Дневником»
В Петербурге состоялся забег «Бегом с Дневником», в котором приняли участие более трех тысяч человек. Часть средств от продажи слотов направят в благотворительный фонд «Бумажная птица».
По данным «Петербургского дневника», участниками мероприятия стали не только профессиональные спортсмены, но и любители бега, корпоративные команды, а также представители власти, бизнеса и некоммерческих организаций, в том числе корпоративная команда Комитета финансов Санкт-Петербурга. Так ведомство отметило свой 95-летний юбилей.
Председатель профильной комиссии по вопросам физической культуры и спорта Законодательного собрания Санкт-Петербурга Антон Соловьев отметил, что на забеге «Бегом с Дневником» можно увидеть много счастливых семей, которые пришли не только показать какие-то результаты, но и отлично провести время.
«Здорово, что "Петербургский дневник" устраивает такие мероприятия, потому что здесь ты действительно получаешь отличный настрой, заряжаясь позитивом на все лето», — подчеркнул Соловьев.
В этом году дистанцию в пять километров преодолела 88-летняя жительница блокадного Ленинграда Валентина Котикова. А кульминацией мероприятия стала традиционная театрализованная акция «Забег Петров Первых».
Известно, что часть средств от продажи слотов будет передана фонду «Бумажная птица», который помогает детям, столкнувшимся с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями.