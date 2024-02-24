В результате пожара в китайском Нанкине погибли 15 человек

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Трагический инцидент произошел в городе Нанкин, провинция Цзянсу, на востоке Китая: 15 человек погибли, 44 госпитализированы в результате пожара в жилом комплексе, передает РИА Новости со ссылкой на мэра Чэня Чжичана.
Пожар начался ночью в пятницу в районе Юйхуатай, а пожарные прибыли на место в 4.39 по местному времени (23.39 по мск). Огонь был потушен к 6.00 (1.00 мск), а спасательные работы завершились к 14.00 (9.00 мск).
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Артем Кузьмин