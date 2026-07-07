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В Риме задержали двух бывших силовиков за якобы шпионаж в пользу России

Фото: iStock/Gennaro Leonardi

В Риме задержали двоих бывших сотрудников спецслужб, более десяти лет работавших в Минобороны Италии, по обвинению в шпионаже на Россию. Об этом пишет местная газета La Repubblica.



По данным издания, якобы передаваемые российской стороне сведения касались национальной безопасности страны. Утверждается, что подозреваемые поддерживали контакты с сотрудником посольства России в Риме.

Следователи провели обыски по местам жительства задержанных и изъяли средства связи, компьютеры и другие электронные носители. В отношении еще пяти лиц «ведется расследование по различным статьям», включая «политический или военный шпионаж и раскрытие государственных секретов».

Ранее сообщалось, что мэра калифорнийского города Аркадия Эйлин Ван обвинили в незаконной работе на правительство Китая.

Лидия Пономарева

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