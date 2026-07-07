В Риме задержали двух бывших силовиков за якобы шпионаж в пользу России

07 июля 2026, 15:36

Фото: iStock/Gennaro Leonardi

В Риме задержали двоих бывших сотрудников спецслужб, более десяти лет работавших в Минобороны Италии, по обвинению в шпионаже на Россию. Об этом пишет местная газета La Repubblica.