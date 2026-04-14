В РКН высказались о блокировке игр Battlefield, FIFA и The Sims
Роскомнадзор не собирается блокировать компьютерные игры американского издателя Electronic Arts. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Представители РКН подчеркнули, что решений уполномоченных органов об ограничении доступа к указанным играм не поступало.
Ранее сообщалось, что компанию оштрафовали на два миллиона рублей за нарушение российского законодательства. Речь идет о восьмой части статьи 13.11 КоАП, касающейся обработки и хранения персональных данных граждан России.
Electronic Arts — американская корпорация, которая занимается изданием компьютерных игр. Ее наиболее известные франшизы — Battlefield, Need for Speed, The Sims, Mass Effect и FIFA.
Читайте также: