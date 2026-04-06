В РКН высказались о блокировке Minecraft

06 апреля 2026, 13:18

ТАСС: Роскомнадзор не получал решений о блокировке Minecraft

Роскомнадзор не получал решений уполномоченных органов о блокировке игры Minecraft после сообщений о мошенничестве на платформе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.





Там пояснили, что ограничить доступ к ресурсу из-за мошеннической или недостоверной информации можно только при наличии судебного решения или требования генпрокурора.

«В отношении упомянутого в запросе ресурса судебных решений и требований Генпрокуратуры не поступало», — говорится в заявлении.