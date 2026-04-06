В РКН высказались о блокировке Minecraft
ТАСС: Роскомнадзор не получал решений о блокировке Minecraft
Роскомнадзор не получал решений уполномоченных органов о блокировке игры Minecraft после сообщений о мошенничестве на платформе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
Там пояснили, что ограничить доступ к ресурсу из-за мошеннической или недостоверной информации можно только при наличии судебного решения или требования генпрокурора.
«В отношении упомянутого в запросе ресурса судебных решений и требований Генпрокуратуры не поступало», — говорится в заявлении.Ранее пресс-служба департамента образования Москвы сообщила, что мошенники находят детей в Minecraft, переводят их в мессенджер Telegram и представляются «сотрудниками кибербезопасности».
После этого школьникам угрожают задержаниями, обвиняют их в передаче данных иностранным спецслужбам, заставляют красть деньги у родственников и передавать их третьим лицам. Также о подобных случаях писал телеграм-канал SHOT.