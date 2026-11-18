Замеченный возле аэропорта в Хабаровском крае медведь переплыл Амур
Медведь, которого заметили возле аэропорта Николаевска-на-Амуре в Хабаровском крае, переплыл Амур. Об этом ТАСС сообщили в управлении охотничьего хозяйства правительства региона.
Уточняется, что большого хищника видели примерно в двух километрах от аэропорта в начале прошлой недели. Власти Николаевского района предупредили, что зверь представляет реальную угрозу для людей, и рекомендовали местным жителям воздержаться от походов в лес и к рекам в этой местности.
На остановке «Сергеевка» и у моста через реку Лича, где отмечали присутствие животного, установили предупреждающие таблички. Информацию о медведе передали в управление охотничьего хозяйства и в ОМВД России по району. По последним сведениям, после того, как хищник переплыл Амур, у города он больше не появлялся.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Липецкой области неизвестный похитил девятимесячного быка из незапертого сарая. Подробности читайте здесь.
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