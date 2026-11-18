18 ноября 2026, 04:23

Фото: iStock/Ultima_Gaina

Медведь, которого заметили возле аэропорта Николаевска-на-Амуре в Хабаровском крае, переплыл Амур. Об этом ТАСС сообщили в управлении охотничьего хозяйства правительства региона.