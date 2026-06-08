В Роскачестве рассказали, как выбрать сладкий арбуз

08 июня 2026, 12:53

Роскачество: у спелого арбуза земляное пятно должно быть ярко-жёлтым

Фото: iStock/XIA JIN

Вкусовые качества арбуза зависят не только от зрелости, но и его сорта. Поэтому отсутствие сладости вовсе не означает, что ягода не поспела. Об этом рассказали в пресс-службе Роскачества.





Там пояснили, что арбузы ранних сортов созревают быстрее, однако получают меньше солнечного света, из-за чего они имеют небольшой вес — около 7–10 килограммов — и уступают поздним сортам по сладости. Кроме того, ранние ягоды хранятся не более двух недель, поэтому их собирают слегка недозревшими.





«Впрочем, среди июньских арбузов встречаются и импортные плоды — например, из Турции или Ирана. Такие арбузы вполне могут оказаться зрелыми. Однако их вкус не всегда соответствует привычным для российских покупателей представлениям о сладости, что не говорит о низком качестве продукта», — рассказали в ведомстве в разговоре с Life.ru.