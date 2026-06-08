В Роскачестве рассказали, как выбрать сладкий арбуз
Роскачество: у спелого арбуза земляное пятно должно быть ярко-жёлтым
Вкусовые качества арбуза зависят не только от зрелости, но и его сорта. Поэтому отсутствие сладости вовсе не означает, что ягода не поспела. Об этом рассказали в пресс-службе Роскачества.
Там пояснили, что арбузы ранних сортов созревают быстрее, однако получают меньше солнечного света, из-за чего они имеют небольшой вес — около 7–10 килограммов — и уступают поздним сортам по сладости. Кроме того, ранние ягоды хранятся не более двух недель, поэтому их собирают слегка недозревшими.
«Впрочем, среди июньских арбузов встречаются и импортные плоды — например, из Турции или Ирана. Такие арбузы вполне могут оказаться зрелыми. Однако их вкус не всегда соответствует привычным для российских покупателей представлениям о сладости, что не говорит о низком качестве продукта», — рассказали в ведомстве в разговоре с Life.ru.
Специалисты уточнили, что при выборе арбуза по нему необходимо постучать, а звук должен быть не глухим и не слишком звонким, а гулким, напоминающим вибрацию. У спелого арбуза корка обычно матовая, а земляное пятно должно быть ярко-жёлтым и единственным. Также дома можно опустить ягоду в ванну с водой. Если плод тонет, то это указывает на его перезрелость, заключили в Роскачестве.