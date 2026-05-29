В Чувашии шестеро детей попали в больницу после употребления арбуза
В Чувашии шестеро детей попали в больницу с признаками пищевого отравления после употребления арбуза. Об этом сообщает Минздрав республики.
Медики госпитализировали несовершеннолетних вечером 28 мая. Все дети гостили в одном из населённых пунктов Канашского округа.
«По словам пациентов, недомогание возникло после употребления арбуза. В настоящее время все дети госпитализированы, им оказывается вся необходимая квалифицированная медицинская помощь в условиях стационара», — уточнили в ведомстве.В связи с инцидентом Минздрав Чувашии призвал жителей соблюдать осторожность при покупке бахчевых культур.
