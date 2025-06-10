В Роскачестве заявили ухудшении состава ванильного пломбира в России
В России ухудшилось качество ванильного пломбира. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на результаты исследования Роскачества.
«В основном продукция изготавливается приемлемого уровня качества — экономкласса, поэтому и массовая доля жира часто 12, а не 15%, как должно быть в традиционном продукте. Согласно результатам исследований, одна из проблем с мороженым заключается в фальсификации растительными жирами», — говорится в статье.
Отмечается, что в некоторых видах мороженого нашли фитостерины, что указывает на замену животного жира.
Еще в 2022 году исследование выявило бактерии группы кишечной палочки в семи видах сливочного пломбира.
Ранее подмосковные врачи посоветовали не кормить мороженым ребёнка до двух лет из-за высокого содержания сахара и жира. Вводить это лакомство в рацион можно только после двух лет, начиная с одной-двух чайных ложек.