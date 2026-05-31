Турок, пытавшийся застрелить змею, ранил дробью троих детей и двоих взрослых
В Турции мужчина открыл огонь из охотничьего ружья по змее и случайно ранил пятерых человек, включая троих детей. Об этом сообщает телеканал TRT Haber.
Инцидент случился в сельском районе Устюнташ округа Сиверек в провинции Шанлыурфа. Когда 56-летний местный житель заметил змею у себя дома, он решил применить зарегистрированное охотничье ружье. Дробь и осколки камней, отскочившие от земли после выстрела, задели пятерых находившихся рядом граждан — среди них трое детей в возрасте от четырёх до шести лет.
На место прибыли сотрудники жандармерии и медицинские бригады, пострадавших доставили в государственную больницу города Сиверек. Врачи оценили их ранения как лёгкие, угрозы для жизни нет.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Риме во время репетиции парада ко Дню Республики около 30 лошадей сорвались с места из-за взрывов пиротехники. Животные на полном скаку носились по улицам среди машин и прохожих, повредив несколько автомобилей. В результате инцидента пострадали несколько человек.
Читайте также: