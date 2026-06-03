Экс-тренер олимпийской сборной СНГ по фехтованию скончался на 86-м году жизни
Заслуженный тренер РСФСР Альфред Зуев скончался на 86-м году жизни
Заслуженный тренер РСФСР Альфред Зуев умер в возрасте 85 лет. Об этом сообщили в официальной пресс-службе Федерации фехтования России (ФФР).
Зуев посвятил всю свою жизнь тренерской работе и фехтованию, начав свою трудовую деятельность 1965 году. С 1981 он года входил в тренерский штаб сборной СССР, также наставлял на Олимпийских играх 1992 года в Барселоне Объединённую команду СНГ.
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«Выражаем глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и ученикам Альфреда Дмитриевича, а также всем, кому дорого его имя. Светлая память», — подчеркнули в пресс-службе ФФР.Причина и обстоятельства смерти Зуева не уточняются. Прощание с ним пройдёт 6 июня в похоронном доме «Хованский» (поселение Сосенское).
Ранее «Радио 1» передавало, что на 74-м году жизни скончалась балерина, балетмейстер-репетитор Мариинского театра Любовь Кунакова. В течение почти двух десятилетий она была примой прославленной сцены, участвуя в постановках «Лебединое озеро», «Жизель», «Баядерка» и других легендарных работах. После завершения карьеры танцовщицы Кунакова осталась в театре — сначала педагогом-репетитором, а затем балетмейстером-репетитором.