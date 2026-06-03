Экс-тренер олимпийской сборной СНГ по фехтованию скончался на 86-м году жизни

03 июня 2026, 23:29

Заслуженный тренер РСФСР Альфред Зуев скончался на 86-м году жизни

Фото: iStock/Robert Nieznanski

Заслуженный тренер РСФСР Альфред Зуев умер в возрасте 85 лет. Об этом сообщили в официальной пресс-службе Федерации фехтования России (ФФР).





Зуев посвятил всю свою жизнь тренерской работе и фехтованию, начав свою трудовую деятельность 1965 году. С 1981 он года входил в тренерский штаб сборной СССР, также наставлял на Олимпийских играх 1992 года в Барселоне Объединённую команду СНГ.





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«Выражаем глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и ученикам Альфреда Дмитриевича, а также всем, кому дорого его имя. Светлая память», — подчеркнули в пресс-службе ФФР.