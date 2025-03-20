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Администрация экс-президента Джо Байдена перед сложением с себя полномочий уничтожила почти 8 миллионов кур, что спровоцировало дефицит яиц и рост цен в США. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в публикации в социальной сети Х.
По её словам, действия предыдущей администрации привели к «яичному кризису», который сейчас пытается решить Дональд Трамп вместе с министром сельского хозяйства Брук Роллинз.
Ранее сообщалось, что Белый дом отверг требование вернуть статую Свободы во Францию. Отказ был дан в ответ на слова депутата Европарламента от Франции Рафаэля Глюксмана с настойчивым призывом к США вернуть его стране статую Свободы.
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«Посмотрите на это! Администрация Байдена убила почти 8 миллионов куриц перед инаугурацией президента Трампа, что привело к сокращению поставок и росту цен. ичный кризис является кризисом Байдена», — написала Левитт.Известно, что США столкнулись с высоким ростом цен на яйца. Основной причиной для этого стала эпидемия птичьего гриппа, однако пресс-секретарь Белого дома указывает, что действия Байдена и его администрации могли значительно ухудшить ситуацию.
Ранее сообщалось, что Белый дом отверг требование вернуть статую Свободы во Францию. Отказ был дан в ответ на слова депутата Европарламента от Франции Рафаэля Глюксмана с настойчивым призывом к США вернуть его стране статую Свободы.
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Мария Моисеева