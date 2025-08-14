В России мигрантов-асфальтоукладчиков могут заменить беспилотными катками

14 августа 2025, 18:29

Фото: iStock/zoff-photo

В России сотни тысяч мигрантов-асфальтоукладчиков могут лишиться работы из-за внедрения беспилотных катков, которые эффективнее рабочих в семь раз. Об этом сообщает telegram-канал Mash.