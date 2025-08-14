В России мигрантов-асфальтоукладчиков могут заменить беспилотными катками
В России сотни тысяч мигрантов-асфальтоукладчиков могут лишиться работы из-за внедрения беспилотных катков, которые эффективнее рабочих в семь раз. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
Первые испытания беспилотного катка прошли на трассе М-12 в Пермском крае. В дальнейшем данная технология будет эксплуатироваться на магистрали Москва — Санкт-Петербург. Отмечается, что система подходит для комбайнов и тракторов.
Управление такими катками ведется дистанционно через планшет. Оператор задает необходимые параметры, а уже техника выполняет укладку асфальта. При этом оператор способен управлять сразу несколькими машинами.
Как отмечает telegram-канал, сейчас на стройплощадках работает до 800 тысяч мигрантов, многие из которых задействованы в дорожном секторе. В соотношении рабочей силы мигранты занимают от 10 до 15 процентов. Введение беспилотных катков ставит под угрозу рабочие места для мигрантов. Стоимость одной такой системы составит 500-600 тысяч рублей.
