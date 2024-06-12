В России могут по умолчанию заблокировать звонки из-за рубежа

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Роскомнадзор изучает возможность блокировки звонков из-за границы по умолчанию с целью защиты абонентов от мошенничества.
Как пишут «Известия», при помощи инициативы планируется снижения мошеннических звонков из Украины и других стран, которые сейчас многократно растут.
Как рассказали газете в ведомстве, решение по использованию такой меры в случае её введения будет принимать сам абонент: можно будет выбрать, принимать или не принимать входящие звонки из-за рубежа, или ограничиться только приемом звонков с зарубежных номеров из списка контактов.
В пресс-службе РКН добавили, что ведомство ведёт обсуждения с операторами связи о нормативно-правовых аспектах ответственности в области усиления мер безопасности их клиентов.
В конце апреля глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что ведомство планирует внести в ГД законопроект, который запретит массовые спам-обзвоны, в том числе роботизированные.
Ранее аналитик Фомин предупредил, что аферисты облюбовали мессенджер WhatsApp. Как сохранить свои данные - в материале «Радио 1».
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Как рассказали газете в ведомстве, решение по использованию такой меры в случае её введения будет принимать сам абонент: можно будет выбрать, принимать или не принимать входящие звонки из-за рубежа, или ограничиться только приемом звонков с зарубежных номеров из списка контактов.
В пресс-службе РКН добавили, что ведомство ведёт обсуждения с операторами связи о нормативно-правовых аспектах ответственности в области усиления мер безопасности их клиентов.
В конце апреля глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что ведомство планирует внести в ГД законопроект, который запретит массовые спам-обзвоны, в том числе роботизированные.
Ранее аналитик Фомин предупредил, что аферисты облюбовали мессенджер WhatsApp. Как сохранить свои данные - в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак