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В России могут по умолчанию заблокировать звонки из-за рубежа

«Известия»: РКН предложил блокировать звонки из-за границы для борьбы со спамом
12 июня 2024, 06:45
Фото: istock / Diy1

Фото: istock / Diy1

Роскомнадзор изучает возможность блокировки звонков из-за границы по умолчанию с целью защиты абонентов от мошенничества.
Как пишут «Известия», при помощи инициативы планируется снижения мошеннических звонков из Украины и других стран, которые сейчас многократно растут.

Как рассказали газете в ведомстве, решение по использованию такой меры в случае её введения будет принимать сам абонент: можно будет выбрать, принимать или не принимать входящие звонки из-за рубежа, или ограничиться только приемом звонков с зарубежных номеров из списка контактов.



В пресс-службе РКН добавили, что ведомство ведёт обсуждения с операторами связи о нормативно-правовых аспектах ответственности в области усиления мер безопасности их клиентов.

В конце апреля глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что ведомство планирует внести в ГД законопроект, который запретит массовые спам-обзвоны, в том числе роботизированные.

Ранее аналитик Фомин предупредил, что аферисты облюбовали мессенджер WhatsApp. Как сохранить свои данные - в материале «Радио 1».

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