В России могут появиться памятные монеты в честь СВО

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В России могут выпустить памятные монеты в честь СВО. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
«Да, конечно, допускаю, что могут быть выпуски монет, связанные со специальной военной операцией», — заявил Аксаков РИА Новости.
Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет высказался о шансах проведения новой волны мобилизации в России. Это было сделано после слов президента РФ Владимира Путина о ротации военнослужащих, которые первыми оказались в зоне СВО.
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