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В России могут появиться памятные монеты в честь СВО

Депутат Аксаков: в России могут выпустить памятные монеты в честь СВО
Фото: iStock/KeVeR

Фото: iStock/KeVeR

В России могут выпустить памятные монеты в честь СВО. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
«Да, конечно, допускаю, что могут быть выпуски монет, связанные со специальной военной операцией», — заявил Аксаков РИА Новости.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет высказался о шансах проведения новой волны мобилизации в России. Это было сделано после слов президента РФ Владимира Путина о ротации военнослужащих, которые первыми оказались в зоне СВО.

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ГАИ: в 2024 году мужчины в пять раз чаще женщин попадали в ДТП
30 марта 2025, 06:26

Фото: iStock/Eugene Nekrasov

В Госавтоинспекции МВД России сообщили, что в прошлом году мужчины в пять раз чаще женщин попадали в ДТП. Данные ведомства передают РИА Новости.
Как оказалось, в прошлом году произошло свыше 96 тысяч аварий с мужчинами. При этом женщины попадали в ДТП более 18 тысяч раз. В сравнении с 2023 годом, число аварий с мужским полом выросло на 4,5 тысячи случаев. Количество ДТП с женщинами увеличилось на 1,2 тысячи.

Ранее сообщалось о намерении национального автомобильного союза России запретить автодилерам навязывать дополнительные услуги клиентам. Соответствующее письмо было направлено на имя главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной.

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Миронов предложил начать проверку качества семян
Глава «Справедливой России» Миронов призвал начать проверку качества семян
30 марта 2025, 02:44

Фото: iStock/VisualArtStudio

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил о необходимости ввести проверки качества семян перед посевным сезоном. Об этом сообщает РИА Новости.
«Перед началом нового посевного сезона необходимо срочно организовать проверку качества продукции оптовых компаний, которые поставляют семена в розницу», — передает слова Миронова агентство.

Как отметил политик, каждый год в России наблюдаются проблемы с качеством семян для огородов и подсобных хозяйств. К тому же РФ до сих пор зависит от иностранной продукции, которая часто не отличается качеством. Общая доля зарубежных семян на рынке сейчас достигает 80%. На фоне этого Миронов предложил ввести проверку посевной продукции.

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#сельское хозяйство
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Глава Подольска Артамонов представил губернатору ключевые направления работ в округе
Глава Подольска Артамонов представил ключевые направления работ в округе
29 марта 2025, 17:22

Андрей Воробьёв и Григорий Артамонов (Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск)

Глава Подольска Григорий Артамонов встретился с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым. Они обсудили ключевые направления работы на текущий год.
В планах властей городского округа масштабные проекты в самых разных сферах: развитие системы водоснабжения, строительство новых школ и детских садов, благоустройство дворов и общественных пространств, улучшение транспортной инфраструктуры.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск

«Работа предстоит серьёзная. Решение каждой из этих задач, безусловно, скажется на повышении качества жизни наших жителей. Будем последовательно двигаться вперёд — с фокусированием внимания на результат и реальные потребности людей», — сказал Артамонов.

В округе в текущем году модернизируют две котельные, расширят дорогу в Дубровицах, откроют реанимационное отделение в областной больнице, благоустроят ряд общественных пространств.

Руководитель администрации Подольска сообщил, что в нынешнем году в сфере теплоснабжения запланировано провести 28 мероприятий по капитальному ремонту. По семи из них ремонтные и строительно-монтажные работы начались досрочно — это микрорайоны Парковый, Шепчинки и Климовск. Все 28 контрактов с подрядчиками уже заключены. Они предусматривают обязательное благоустройство территорий, на которых будут проводиться работы. На каждом участке работ устанавливают специальные стенды для информирования жителей во время выездных администраций.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск

Также главы округа и области обсудили обеспечение жителей муниципального образования качественной водой. В Подольске планируется построить комплекс сооружений водоподготовки Деснинского ВЗУ вблизи деревни Армазово. Его производительность составит 46 тысяч кубометров в сутки, он снабжает чистой водой 220 тысяч жителей, а это более половины населения округа.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск

В 2025 году будут проведены подготовительные мероприятия, частично приобретено новое оборудование. Основной этап работ запланирован на 2026 год, а завершат проект в первом квартале 2027-го. Помимо этого, в текущем году модернизируют три больших участка водовода. Готовится также проектная документацию по строительству ливневых канализаций, которые пока есть не в каждом районе городского округа.

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#губернатор
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В России БПЛА впервые пролетел между регионами по правилам гражданской авиации
29 марта 2025, 16:33

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

Российский беспилотный летательный аппарат впервые в истории совершил межрегиональный перелёт по правилам гражданской авиации. БПЛА перелетел с Сахалина на материк.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Сахалинской области. Уточняется, что беспилотник «Аист», произведённой компанией «Аврора — Беспилотные авиационные системы», был запущен из сахалинского города Оха. Приземлился он в Николаевске-на-Амуре. Дальность перелёта составила 162 километра, которые БПЛА преодолел за два с половиной часа.

«Полет прошел по расписанию, по нормам. Эти нормы исполнены, как это делают регулярные гражданские воздушные суда - по всем законам авиации, по всем правилам. Это исторический момент для авиации, <...> в стране еще никто такую работу не выполнял», — сказал генеральный директор компании «Аврора» Константин Сухоребрик.

Этот исторический перелёт открывает новые возможности для развития беспилотной авиации в регионе и в стране. Беспилотные авиационные системы смогут выполнять самый широкий спектр задач, включая доставку грузов, мониторинг и обеспечение связи между удалёнными населёнными пунктами.

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#мониторинг
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В России появился новый вирус, вызывающий кашель с кровью
29 марта 2025, 15:46

Фото: iStock/Choreograph

В России зафиксировали новый вирус, симптомами которого являются кашель с кровью и высокая температура. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, ссылаясь на сведения заразившихся.
Данные о числе заболевших и госпитализированных не приводятся, однако известно, что речь идёт не о единичных случаях.

Отмечается, что заболевшие наблюдают одинаковые симптомы: сначала ощущаются слабость и ломота в теле, а через несколько дней становится невозможно встать с кровати. Всё это сопровождается температурой до 39 градусов и сильнейшим кашлем с кровью.

При этом, назначаемые врачами тесты на грипп и COVID показывают отрицательные результаты, а в больничных заключениях медики пока ставят диагноз ОРВИ. Однако врачи всё же советуют вызывать скорую при ухудшении самочувствия.

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