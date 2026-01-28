Мессенджер MАХ вошел в ТОП-5 самых быстроразвивающихся сервисов в мире
Национальный мессенджер MAX вошёл в пятёрку самых быстрорастущих интернет-сервисов в мире. Об этом 28 января сообщил первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко.
Выступая на пленарном заседании IX Всероссийского форума МФЦ, он отметил, что достижение можно считать предметом национальной гордости. По его словам, аудитория MAX составляет 89 млн пользователей, при этом около 60 млн заходят в сервис ежедневно. Кириенко добавил, что в ближайшее время число пользователей может приблизиться к 90 млн.
Также он напомнил, что, по его оценке, лишь три государства обладают полным цифровым суверенитетом — Россия, США и Китай, подчеркнув важность этого фактора для национальной безопасности. При этом Кириенко уточнил, что Россия не закрывается от иностранных сервисов, но ожидает от них соблюдения законодательства и уважения к гражданам и стране.
