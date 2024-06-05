В России могут разрешить заселение в отели по водительским удостоверениям

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Глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе совещания президента России Владимира Путина с правительством рассказал об инициативе позволить заселяться в российские отели по водительскому удостоверению. Об этом пишет ТАСС.
«Мы предлагаем со следующего года разрешить заселение в гостиницы по автомобильным правам», — заявил Решетников.По данным Решетникова, в РФ развивается внутренний автомобильный туризм. Отметим, в 2024 году внутренний пассажиропоток может составить 90 млн туристических поездок, показав рост в 8% по сравнению с 2023 годом.
Ранее водителям Подмосковья объяснили, как избежать ДТП с дикими животными. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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