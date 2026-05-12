В России могут запретить продавать пневматику на маркетплейсах

12 мая 2026, 18:21

Депутат Милонов предложил запретить продавать пневматику на маркетплейсах

В России могут запретить продажу пневматического оружия на маркетплейсах. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Виталий Милонов.





В беседе с изданием «Абзац» парламентарий заявил, что отсутствие строгой проверки возраста и личности покупателя делает такое оружие легкодоступным, в том числе для несовершеннолетних. По его мнению, торговлю пневматическим оружием следует разрешить только в специализированных точках, обязательно введя строгую идентификацию личности при покупке.





«Пневматика может обладать травмирующей силой. Она может действительно быть опасной и вызвать реальные увечья. Можно глаз спокойно высадить человеку, ухо повредить. Поэтому, конечно же, маркетплейс — это не то место, где можно продавать пневматику», — подчеркнул Милонов.



