В России может начаться «крысиный бум», предупредил биолог

15 ноября 2026, 14:09

Биолог Новицкий: численность крыс в России может вырасти вдвое за два года

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

Кандидат биологических наук Иван Новицкий прогнозирует возможное удвоение численности крыс в России в ближайшие два года при благоприятных условиях. Об этом сообщает SHOT.