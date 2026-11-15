В России может начаться «крысиный бум», предупредил биолог
Кандидат биологических наук Иван Новицкий прогнозирует возможное удвоение численности крыс в России в ближайшие два года при благоприятных условиях. Об этом сообщает SHOT.
По словам ученого, относительно теплая погода позволяет грызунам дольше сохранять активность и приносить потомство. Дополнительными факторами являются почти неограниченный доступ к пище и укрытиям — мусорным контейнерам, подвалам многоквартирных домов и канализации. В результате в городах, особенно крупных, крысы размножаются круглогодично.
Член президиума Всероссийского общества охраны природы Тимур Усманов сообщил о росте числа обращений на обработку территорий и помещений от крыс. В Ростове-на-Дону за год их стало вдвое больше, а в Красноярском крае — втрое.
Ранее ребёнок пострадал от укуса бешеной крысы в Амурской области. Местные жители травили грызунов на своём подворье, и одного из них поймал на приманку школьник.
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