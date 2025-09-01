В России ввели период охлаждения для потребительских кредитов

01 сентября 2025, 03:58

Фото: istockphoto / SSV-Photo

С 1 сентября 2025 года в России вступил в силу механизм периода охлаждения для потребительских кредитов и займов, позволяющий заемщикам беспрепятственно отказаться от получения денег в течение от 4 до 48 часов после подписания договора.