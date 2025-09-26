В Петропавловске-Камчатском введен режим ЧС из-за атак медведей
Власти Петропавловска-Камчатского ввели режим повышенной готовности из-за участившихся случаев выхода бурых медведей в городскую черту. Об этом сообщает ТАСС.
За последние сутки зафиксировано несколько появлений хищников в жилых кварталах, что заставило мэрию усилить состав оперативных групп и организовать круглосуточное взаимодействие всех экстренных служб.
Согласно сообщению мэрии, оперативные группы, работающие в период активности медведей, переведены на усиленный режим работы. Налажено круглосуточное взаимодействие между полицией, МЧС и другими службами для оперативного реагирования на сообщения о появлении хищников. Особое внимание уделяется безопасности детей: руководителям школ и детских садов поручено усилить контроль на прилегающих территориях и провести инструктажи с родителями.
Ситуация с медведями на Камчатке традиционно обостряется в сентябре-октябре, когда хищники активно ищут пищу перед зимней спячкой.
