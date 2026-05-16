В России набирает популярность новый вид мошенничества на свиданиях — вместо «тарелочниц» мужчин теперь обманывают «букетчицы». Об этом пишет телеграм-канал Mash.
Девушки знакомятся с молодыми людьми в приложениях и на сайтах знакомств, после чего их приглашают на свидание. На встрече они заводят ухажера в цветочный магазин, где тот покупает букет на десятки тысяч рублей. После этого пара отправляется на прогулку, но спустя 15 минут спутница внезапно исчезает под предлогом срочных дел.
Букет возвращается в магазин, а мошенница идет на следующее свидание. Источник отмечает, что продавцы могут предлагать покупателям одни и те же цветы до пяти раз в день.
Ранее сообщалось, что эскортница из Курска обманула уроженца Дагестана на 10 тысяч рублей. Мужчина хотел найти женщину, которая могла бы оказать ему интимные услуги. В интернете он познакомился с некой Яной Б., которая попросила прислать ей 10 тысяч рублей в качестве аванса. Как только деньги поступили на ее счет, она заблокировала клиента.
