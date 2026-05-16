Упавший с большегруза контейнер раздавил иномарку в Приморье

Фото: iStock/Aleksei Andreev

В городе Артем Приморского края с большегруза на проезжающий автомобиль упал металлический контейнер. Об этом сообщает телеграм-канал «Svodka25. Новости Приморья и Владивостока».



Уточняется, что контейнер слетел прямо во время движения и придавил кроссовер Subaru Forester, после чего последний «догнала» другая машина. По информации источника, в аварии пострадали несколько человек.

В настоящий момент на месте происшествия работают медики. Другие подробности пока неизвестны.

Лидия Пономарева

