В Тыве при пожаре на угольном предприятии пострадали восемь человек
Восемь человек пострадали при пожаре на угольном предприятии в Тыве. Об этом сообщает Telegram-канал РЕН ТВ со ссылкой на региональное МЧС.
Возгорание произошло в Тандинском районе, на территории Межегейского месторождения. В настоящий момент на место прибыли пожарные, сотрудники полиции и медики скорой помощи. Точные причины инцидента не уточняются.
Ранее «Радио 1» передавало, что жительница Екатеринбурга лишилась бровей после удаления татуажа и осталась должна салону 140 тысяч рублей. Женщина обратилась к специалистам, чтобы просто освежить татуаж, но мастер убедила клиентку, что сначала стоит вывести старый пигмент лазером — эта процедура растянулась на год, и закончилась разочарованием. Подробности читайте в нашем материале.
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