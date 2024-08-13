В России начали работу над новой альтернативой Android и iOS

Фото: IStock/Vitalii Petrushenko
Российская компания «Базальт СПО» начали работу над альтернативой Android и iOS. Об этом пишет РБК.
Компания «Базальт СПО», разработчик операционной системы ALT Linux, зарегистрировала товарный знак AltPhone. Этот бренд будет использоваться для их новой мобильной операционной системы, которую они сейчас создают.
Компания «Базальт СПО» сообщила, что их новая платформа будет включать свободное программное обеспечение, включая ядро Linux и программные компоненты из независимого репозитория проекта «Сизиф». Они сотрудничают с российскими разработчиками мобильных устройств, но какими не уточняется.
Разработка новой операционной системы еще не завершена, работа продолжается. Компания не предоставила информацию о сроках завершения и других деталях.
Ранее сообщалось, что число скачиваний приложения «VK Видео» с сентября 2023 г достигло 20 миллионов. Пик установок пришёлся на июль. Ежедневное общее время просмотра в приложении увеличилось в 2,6 раза и превысило 5 000 000 часов. Наибольшее время просмотра приходится на Smart TV – 200 минут в день.
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* Запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ
Компания «Базальт СПО» сообщила, что их новая платформа будет включать свободное программное обеспечение, включая ядро Linux и программные компоненты из независимого репозитория проекта «Сизиф». Они сотрудничают с российскими разработчиками мобильных устройств, но какими не уточняется.
Разработка новой операционной системы еще не завершена, работа продолжается. Компания не предоставила информацию о сроках завершения и других деталях.
Ранее сообщалось, что число скачиваний приложения «VK Видео» с сентября 2023 г достигло 20 миллионов. Пик установок пришёлся на июль. Ежедневное общее время просмотра в приложении увеличилось в 2,6 раза и превысило 5 000 000 часов. Наибольшее время просмотра приходится на Smart TV – 200 минут в день.
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* Запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ
Дарья Осипова