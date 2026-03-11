Над Сочи и Сириусом заметили яркие вспышки от взрывов

11 марта 2026, 01:25

SHOT: Над Сочи и Сириусом прогремели взрывы, ПВО сбивает украинские дроны

Фото: iStock/LarisaL

Над Сочи и Сириусом прогремели взрывы. Предварительно, средства противовоздушной обороны отражают атаку украинских беспилотников. Об этом пишет в Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.





Очевидцы объяснили, что слышали не менее пяти сильных хлопков в Центральном и Адлерском районах Сочи. Также взрывы раздавались со стороны поселка Сириус, а в небе над Черным морем люди наблюдали яркие вспышки.



Над всей территорией в настоящий момент воют сирены, предупреждающие о воздушной опасности. Власти обратились к населению с призывом немедленно укрыться в безопасных местах и не покидать укрытий до отбоя тревоги.



Напомним, что в ночь на 11 марта жители Анапы тоже сообщили о громких звуках со стороны Черного моря. Грохот оказался настолько сильным, что в разных районах города сработали автомобильные сигнализации.