В России не будут арестовывать отцов-одиночек с детьми до 14 лет

Фото: istockphoto/Nadezhda1906
Госдума в первом чтении приняла законопроект, запрещающий арестовывать по административным статьям отцов-одиночек, которые воспитывают детей до 14 лет. Запрет также касается опекунов и попечителей детей-инвалидов младше 14-летнего возраста.
Проект предлагает дополнить часть 2 статьи 3.9 Кодекса об административных правонарушениях.
Как пояснила еще один автор проекта зампред комитета Ирина Панькина, что касается Уголовного кодекса РФ, то там уже предусмотрена норма об отсрочке отбывания наказания для отцов, которые являются единственными родителями ребенка до 14 лет.
Ранее в России разработали законопроект, который обяжет владельцев регистрировать все электросамокаты. В случае одобрения, власти разработают реестр учета средств индивидуальной мобильности с идентификацией. По нему можно будет регистрировать нарушения автоматически.
Читайте также:
В Государственной Думе поддержали законопроект освобождения подсудимых за участие в СВО
Госдума обратилась к МИД России на фоне ареста Дурова
В России стали по-новому рассчитывать выплаты за сверхурочную работу
«Сейчас по закону, если у матери есть ребенок до 14 лет, то ее нельзя арестовать за административные правонарушения. Однако если нарушение совершает отец-одиночка, то арестовать его можно, и ребенок остается без единственного родителя, что является несправедливым», – цитирует РИА Новости соавтора законопроекта, главу комитета ГД по молодежной политике Артем Метелева.
Как пояснила еще один автор проекта зампред комитета Ирина Панькина, что касается Уголовного кодекса РФ, то там уже предусмотрена норма об отсрочке отбывания наказания для отцов, которые являются единственными родителями ребенка до 14 лет.
Ранее в России разработали законопроект, который обяжет владельцев регистрировать все электросамокаты. В случае одобрения, власти разработают реестр учета средств индивидуальной мобильности с идентификацией. По нему можно будет регистрировать нарушения автоматически.
Читайте также:
В Государственной Думе поддержали законопроект освобождения подсудимых за участие в СВО
Госдума обратилась к МИД России на фоне ареста Дурова
В России стали по-новому рассчитывать выплаты за сверхурочную работу
Лия Мурадьян