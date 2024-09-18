В России не будут арестовывать отцов-одиночек с детьми до 14 лет

За первые семь месяцев 2024 года объём производства мяса птицы в Московской области достиг 148,6 тысяч тонн. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья сообщило о росте объёмов производства этого продукта на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.