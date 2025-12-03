Достижения.рф

В России озвучили заочный приговор иноагенту и террористу Борису Акунину*

Писателю Борису Акунину* дали 15 лет заочно по делу об оправдании терроризма
Борис Акунин* (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Писателя Бориса Акунина* заочно приговорили к 15 годам колонии. Информацию передает телеканал «360».



Мировой суд Москвы признал Григория Чхартишвили* (настоящее имя писателя) виновным в нарушении законодательства об иноагентах.

Ранее его осудили по статьям, касающимся содействия террористической деятельности и оправдания терроризма. Автор «Приключений Эраста Фандорина» уже более десяти лет живет в Европе.

Перед этим стало известно, что указанного фигуранта могут заочно приговорить в России. Подробности в нашем материале.

Никита Кротов

