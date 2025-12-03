В России озвучили заочный приговор иноагенту и террористу Борису Акунину*
Писателю Борису Акунину* дали 15 лет заочно по делу об оправдании терроризма
Писателя Бориса Акунина* заочно приговорили к 15 годам колонии. Информацию передает телеканал «360».
Мировой суд Москвы признал Григория Чхартишвили* (настоящее имя писателя) виновным в нарушении законодательства об иноагентах.
Ранее его осудили по статьям, касающимся содействия террористической деятельности и оправдания терроризма. Автор «Приключений Эраста Фандорина» уже более десяти лет живет в Европе.
Перед этим стало известно, что указанного фигуранта могут заочно приговорить в России. Подробности в нашем материале.
